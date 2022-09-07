43 ألف متر تصاميم لطرق الرياض

وأكدت أن الخطة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى جميع مستخدمي الطريق من مشاة ودراجات ومركبات، وتحسين المشهد الحضري، وإيجاد مظهر تنسيقي جذاب للطريق، ومعالجة تجمعات المياه وتصريفها السطحي، وذلك في إطار اهتمامها بالطرق، بما يحقق خطط الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان.
وأضافت أن أعمال الطرق شملت تصميم وتطوير وتحسين الشوارع والطرق بأطوال بلغت 43.850م، وتصميم مناسيب الشوارع والطرق بمساحة 50.150 م2، إلى جانب مراجعة مشاريع تطوير الشوارع والطرق بطول 113.000م، ومراجعة تصميم مناسيب الشوارع والطرق بمساحة 96.207.621 م2.
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