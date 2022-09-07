القبض على مواطن قتل مقيما في الرياض

باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بلاغا عن تعرض مقيم من الجنسية السورية للطعن بسلاح أبيض من مواطن لخلاف بينهما ما أدى إلى وفاته. وقد جرى القبض على الجاني واتخاذ الإجراءت النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



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