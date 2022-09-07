أسبوع على انتهاء مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة

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وأوضحت الوزارة أن الإفصاح عن الآبار يتم عبر بوابة «نما» الالكترونية بكل سهولة، وذلك من خلال اختيار خدمة (إفصاح عن بئر غير مرخصة)، حيث تمكن شهادة الإفصاح صاحبها من الحصول على خدمات تعميق، أو تنظيف، أو حفر بئر بديلة، متى ما انطبقت عليه شروط وضوابط حفر واستخدام آبار المياه الجوفية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لأصحاب الآبار غير المرخصة للإسراع بالإفصاح عن آبارهم؛ قبل أيامٍ قليلة من انتهاء المهلة المقرر نهايتها في الـ19 من صفر الجاري، تجنبا للغرامة المالية.وأوضحت الوزارة أن الإفصاح عن الآبار يتم عبر بوابة «نما» الالكترونية بكل سهولة، وذلك من خلال اختيار خدمة (إفصاح عن بئر غير مرخصة)، حيث تمكن شهادة الإفصاح صاحبها من الحصول على خدمات تعميق، أو تنظيف، أو حفر بئر بديلة، متى ما انطبقت عليه شروط وضوابط حفر واستخدام آبار المياه الجوفية.

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