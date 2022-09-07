شكرا لقرائتكم خبر محاكاة في قيادة الشركات الناجحة لطلاب وطالبات «مسك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الدفعة الثانية من قادة 2030 بمؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، المسيرة القيادية في وحدة النمو؛ والتي تتمحور حول استراتيجيات وأساليب الشركات الناجحة ومحاكاة قيادة المؤسسات لإدارة التعاون الفعال.

وكان 15 زميلا من زملاء «مسك» اختتموا رحلتهم في جامعة طوكيو من خلال زيارتهم لشركات عالمية ومصانع رائدة وحضور برنامج القيادة العالمية والذي يتمحور حول أنظمة الطاقة المستدامة، حيث تعرفوا على عدة معلومات من أهمها إدارة تكنولوجيا الطاقة المتقدمة وأنواعها. فيما اختتم طلاب برنامج نخبة رحلتهم التعليمية في برنامج أكسفورد الصيفي من خلال حضورهم للصفوف التعليمية والأندية المتنوعة، حيث اكتسبوا خبرات أكاديمية ومهارات في مجالات عدة تتناسب مع طموحاتهم؛ بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز فرص قبولهم في الجامعات العالمية المرموقة.

وتعرف القادة الواعدون من برنامج «قيادات سعودية 10x” في وحدة التمكين على التحديات الاستراتيجية والتنافسية في المنظمات غير الربحية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسمات القيادة الفعالة وأدوات بناء شبكة العلاقات وقيادة الأداء العالي وإدارة التغيير .

أهداف برنامج «قادة 2030»

