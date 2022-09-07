محاكاة في قيادة الشركات الناجحة لطلاب وطالبات «مسك»

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وكان 15 زميلا من زملاء «مسك» اختتموا رحلتهم في جامعة طوكيو من خلال زيارتهم لشركات عالمية ومصانع رائدة وحضور برنامج القيادة العالمية والذي يتمحور حول أنظمة الطاقة المستدامة، حيث تعرفوا على عدة معلومات من أهمها إدارة تكنولوجيا الطاقة المتقدمة وأنواعها. فيما اختتم طلاب برنامج نخبة رحلتهم التعليمية في برنامج أكسفورد الصيفي من خلال حضورهم للصفوف التعليمية والأندية المتنوعة، حيث اكتسبوا خبرات أكاديمية ومهارات في مجالات عدة تتناسب مع طموحاتهم؛ بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز فرص قبولهم في الجامعات العالمية المرموقة.وتعرف القادة الواعدون من برنامج «قيادات سعودية 10x” في وحدة التمكين على التحديات الاستراتيجية والتنافسية في المنظمات غير الربحية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسمات القيادة الفعالة وأدوات بناء شبكة العلاقات وقيادة الأداء العالي وإدارة التغيير .
أهداف برنامج «قادة 2030»
- توظيف إمكانات قادة المستقبل لبلوغ أهداف رؤية المملكة
- دعم أصحاب الخبرات في القطاع العام والخاص وغير الربحي
- صقل مهاراتهم وتعزيزها من خلال برنامج مكثف
- اختبارات لأساليب القيادة وفرص التطوير
- جلسات إرشادية مهنية للأفراد والمجموعات
- زيارات ميدانية لمنظمات رائدة للاستفادة من خبراتهم
- طرح المشروعات الجماعية والتجارب العلمية لمواجهة التحديات
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