17 ألف مخالفة في أنشطة النقل البري والبحري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت الهيئة العامة للنقل، ممثلة بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، 17576 مخالفة خلال الحملات الرقابية لفحص أنشطة النقل البري والبحري في أغسطس 2022. وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ومن ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة العامة، وأجرة المنشآت. وكانت الهيئة نفذت حملات رقابية ميدانية خلال شهر يوليو، نتج عنها 208,298 عملية فحص، في أنشطة النقل البري والبحري، منها 202,421 عملية فحص لمركبات النقل، و 449 عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة 2644 زيارة. نتائج الجولات الرقابية





4969 مخالفة في منطقة الرياض



4128 مخالفة في منطقة مكة



3842 مخالفة في المنطقة الشرقية



889 مخالفة في منطقة القصيم



54 مخالفة في أنشطة النقل البحري



2784 عملية فحص ميدانية



92 % نسبة الالتزام العام لأنظمة النقل البري



95 % نسبة الالتزام لأنظمة النقل البحري



المخالفات المرصودة



تشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل



تحميل البضائع بطريقة غير آمنة



تدخين السائق داخل الشاحنة



تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق



عدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل



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