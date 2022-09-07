شكرا لقرائتكم خبر استعادة أراض حكومية في بريمان جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية تركي الذروي، في بيانه أمس أن الفرق الميدانية تمكنت من رصد إحداثات بلا مستمسكات شرعية أو تراخيص بحي بريمان، حيث باشرت آليات البلدية أعمال إزالة خمسة من الأسوار على مساحة 26.189 م2 ، فيما أزالت الفرق الرقابية أربعة من الأسوار تمارس نشاطها عشوائيا لـ السكراب وإعادة التدوير على مساحة 7400م2.وأكد أن البلدية تعمل من خلال فرقها الميدانية بالتعاون مع إدارات الأمانة على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية كافة للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.
كانت هذه تفاصيل خبر استعادة أراض حكومية في بريمان جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.