شكرا لقرائتكم خبر معالجة الحالات الطارئة دون الرجوع لشركات التأمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مجلس الضمان الصحي أنه لا يحق لمقدم الخدمة الصحية الرجوع لشركة التأمين لأخذ موافقة على تقديم الخدمة في الحالات الطارئة. وأشار إلى أن مقدمي الخدمة ملتزمون بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة مباشرة ودون الحاجة للرجوع لشركة التأمين الصحي، ويتم إبلاغ شركة التأمين خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت استقبال الحالة.

وأضاف المجلس «إنه في حال تأخر مقدم الخدمة الصحية في رفع الحالة لشركة التأمين دون عذر مقبول منعه من الإبلاغ خلال المدة المحددة، يحق لشركة التأمين إسقاط حقه بالتعويض».

من ناحية أخرى أوضح مجلس الضمان الصحي أن التأمين يشمل زوج وأبناء الموظفة المستفيدة في حالتين: الأولى إذا كان الزوج يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي، أو يعمل في قطاع آخر لا يوفر له التأمين الصحي، أو إذا كان الزوج لا يعمل. والحالة الثانية إذا كان الأبناء الذكور حتى سن الخامسة والعشرين، والبنات غير متزوجات وغير عاملات.

يذكر أن مجلس الضمان الصحي حصل أخيرا على جائزتين ذهبية وبرونزية من جوائز ترانسفورم العالمية، على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومنح البرنامج الجائزة «الذهبية» للمجلس نظير تميزه كأفضل استراتيجية تطوير للعلامات التجارية، والمخصصة للعلامة التجارية التي تنقل هويتها إلى المستقبل مع الحفاظ على روابط الماضي، ومراعاة التطور بطريقة واضحة ومبتكرة.

أداء مركز التواصل في أغسطس:

