معالجة الحالات الطارئة دون الرجوع لشركات التأمين

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وأضاف المجلس «إنه في حال تأخر مقدم الخدمة الصحية في رفع الحالة لشركة التأمين دون عذر مقبول منعه من الإبلاغ خلال المدة المحددة، يحق لشركة التأمين إسقاط حقه بالتعويض».من ناحية أخرى أوضح مجلس الضمان الصحي أن التأمين يشمل زوج وأبناء الموظفة المستفيدة في حالتين: الأولى إذا كان الزوج يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي، أو يعمل في قطاع آخر لا يوفر له التأمين الصحي، أو إذا كان الزوج لا يعمل. والحالة الثانية إذا كان الأبناء الذكور حتى سن الخامسة والعشرين، والبنات غير متزوجات وغير عاملات.
يذكر أن مجلس الضمان الصحي حصل أخيرا على جائزتين ذهبية وبرونزية من جوائز ترانسفورم العالمية، على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومنح البرنامج الجائزة «الذهبية» للمجلس نظير تميزه كأفضل استراتيجية تطوير للعلامات التجارية، والمخصصة للعلامة التجارية التي تنقل هويتها إلى المستقبل مع الحفاظ على روابط الماضي، ومراعاة التطور بطريقة واضحة ومبتكرة.
أداء مركز التواصل في أغسطس:
- 65 ألف مكالمة صادرة ومستلمة
- 21 ألف طلب CRM2839 طلبا بالبريد الالكتروني الموحد
- 4400 طلب عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي
- 1848 عدد طلبات تطبيق ضمان
- 58 ألف طلب عن طريق مركز الاتصال
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