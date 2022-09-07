إزالة 312 طنا من مخلفات البناء بالطائف

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وبينت الأمانة أنها وضعت خطة للتعامل مع الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والأسواق والمناطق الصناعية والمواقع السياحية، لدعم الخدمات البلدية ورفع كفاءتها، حيث قامت الفرق الميدانية بعمل برنامج للكنس الآلي واليدوي للشوارع الرئيسة وقص الحشائش.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة الطائف 312 طنا من مخلفات البناء والنفايات الصلبة في نطاق بلدية شرق الطائف الفرعية، لتحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية، خلال أغسطس الماضي.وبينت الأمانة أنها وضعت خطة للتعامل مع الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والأسواق والمناطق الصناعية والمواقع السياحية، لدعم الخدمات البلدية ورفع كفاءتها، حيث قامت الفرق الميدانية بعمل برنامج للكنس الآلي واليدوي للشوارع الرئيسة وقص الحشائش.

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