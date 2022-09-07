إغلاق معمل مخالف لتصنيع مجسمات المجوهرات وسط الرياض

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وتمكن فريق الغرفة المشتركة الذي تقوده الأمانة من ضبط كافة أفراد العمالة غير النظامية، ومصادرة جميع المواد والأدوات المستخدمة، وإغلاق الموقع كاملا، إلى جانب استدعاء مالكه لمواجهة الجزاءات الرادعة.وكانت غرفة العمليات المشتركة أعلنت الشهر الماضي أن حملاتها الميدانية والرقابية نفذت خلال الأشهر الأولى الـ6 من عام 2022م، أكثر من 5000 زيارة موقع، وضبط أكثر من 4000 عامل مخالف، وإغلاق أكثر من 1200 موقع مخالف، إلى جانب مصادرة عدد من المواد العينية والغذائية المخالفة وغير الصالحة.
وتعمل الغرفة وفق آلية عمل تضم 14 جهة حكومية لمعالجة وضع أحياء وسط الرياض وتقديم الحلول العاجلة والمستدامة لها من خلال التمركز الدائم والرقابة الميدانية الدورية وفرق الجوالة.
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