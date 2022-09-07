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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن إقامة فعاليات خاصة بأندية الهواة في 13 منطقة، وقعت جمعية أندية الهواة «هاوي» أمس، اتفاقية مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون؛ لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بدعم الهوايات والهواة، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وتهدف المذكرة إلى دعم الهواة وقطاع الهوايات في المملكة من خلال تفعيل واستغلال المساحات التابعة للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في 13 منطقة من مناطق المملكة لإقامة فعاليات خاصة بالهواة وأنديتهم، إضافة إلى دعم هذه الأندية إعلاميا للتوعية بأهمية قطاع الهوايات وتحفيز عدد أكبر من فئات المجتمع لتأسيس أندية هواة خاصة بهم.

يذكر أن مركز برنامج جودة الحياة هو جهة الإشراف الفنية على قطاع الهوايات في المملكة، وجمعية أندية الهواة «هاوي» هي الجهة الممكنة لأندية الهواة، أما الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون فهي جهة اعتبارية مستقلة هدفها الارتقاء بالثقافة والفنون في المملكة، ورعاية الأدباء والفنانين، وتبني المواهب الشابة ودعمها وإتاحة الفرص لإبرازها.