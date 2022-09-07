شكرا لقرائتكم خبر فعاليات خاصة بأندية الهواة في 13 منطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف المذكرة إلى دعم الهواة وقطاع الهوايات في المملكة من خلال تفعيل واستغلال المساحات التابعة للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في 13 منطقة من مناطق المملكة لإقامة فعاليات خاصة بالهواة وأنديتهم، إضافة إلى دعم هذه الأندية إعلاميا للتوعية بأهمية قطاع الهوايات وتحفيز عدد أكبر من فئات المجتمع لتأسيس أندية هواة خاصة بهم.يذكر أن مركز برنامج جودة الحياة هو جهة الإشراف الفنية على قطاع الهوايات في المملكة، وجمعية أندية الهواة «هاوي» هي الجهة الممكنة لأندية الهواة، أما الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون فهي جهة اعتبارية مستقلة هدفها الارتقاء بالثقافة والفنون في المملكة، ورعاية الأدباء والفنانين، وتبني المواهب الشابة ودعمها وإتاحة الفرص لإبرازها.
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