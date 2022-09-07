ورشة تناقش طرق مواجهة شبكات المخدرات

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وناقش المجتمعون في الورشة طرق مواجهة الشبكات الإجرامية التي تستهدف مقدرات الوطن وشبابه بالمخدرات، إضافة إلى المخاطر الأمنية والآثار الاجتماعية والصحية المترتبة على تعاطي المواد المخدرة التي تقود المتعاطي إلى ارتكاب جرائم بشعة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أمس ورشة عمل مع رؤساء المحاكم الجزائية في وزارة العدل لمناقشة أبرز التحديات والوقوف على أفضل الممارسات الكفيلة بالتصدي لشبكات تهريب وترويج المخدرات عامة، ومخدر الشبو خاصة.وناقش المجتمعون في الورشة طرق مواجهة الشبكات الإجرامية التي تستهدف مقدرات الوطن وشبابه بالمخدرات، إضافة إلى المخاطر الأمنية والآثار الاجتماعية والصحية المترتبة على تعاطي المواد المخدرة التي تقود المتعاطي إلى ارتكاب جرائم بشعة.

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