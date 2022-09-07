شكرا لقرائتكم خبر توضيح نظام الآثار والتراث العمراني بالعلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتضمنت الورشة محاور متعددة شملت تعريف المشاركين بنظام الآثار والتراث العمراني، وتوضيح المواد الخاصة بمخالفات النظام، ومهام لجنة النظر في المخالفات، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في النظام، ومهام مفتشي ضبط المخالفات، إلى جانب إيضاح العقوبات المترتبة على مخالفي نظام الآثار والتراث العمراني، بالإضافة إلى مناقشة المعايير المتعلقة بإدارة مواقع التراث العالمي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للإسهام في الحد من مخالفة الأنظمة المتعلقة بالآثار والتراث، نظمت هيئة التراث، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ورشة عمل حول نظام الآثار والتراث العمراني تتناول «بنود النظام وسياسته».وتضمنت الورشة محاور متعددة شملت تعريف المشاركين بنظام الآثار والتراث العمراني، وتوضيح المواد الخاصة بمخالفات النظام، ومهام لجنة النظر في المخالفات، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في النظام، ومهام مفتشي ضبط المخالفات، إلى جانب إيضاح العقوبات المترتبة على مخالفي نظام الآثار والتراث العمراني، بالإضافة إلى مناقشة المعايير المتعلقة بإدارة مواقع التراث العالمي.

كانت هذه تفاصيل خبر توضيح نظام الآثار والتراث العمراني بالعلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.