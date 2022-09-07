مناقشة مستقبل قطاع العمارة والتصميم في المملكة

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واستهل المعرض نشاطه بجلسة حوارية تحت عنوان «مستقبل قطاع العمارة والتصميم في المملكة»، أشارت فيه السليمان إلى السعي للارتقاء في النظام البيئي العمراني بمختلف تفاصيله في المملكة، مستعرضة استراتيجية المربع التي تعكس طموح الهيئة في بدء حقبة جديدة لمستقبل العمارة والتصميم في المملكة، التي ستسهم بدورها في الارتقاء بقطاع العمارة وقطاع التصميم.وتضمنت الجلسة برامج ومبادرات الهيئة، والمبادرات التي يعمل على إطلاقها، إضافة إلى الإنجازات التي حققتها خلال المدة الماضية مثل ميثاق الملك سلمان العمراني وما تهدف إليه من خلال دمجه ببرامج المناهج التعليمية الجامعية الاختيارية، وإطلاق مدة التسجيل للمشاركة في بينالي البندقية للعمارة 2023.
ويعد «إندكس السعودية» من المعارض المتخصصة في الديكور والتصميم الداخلي، وتشارك فيه جهات تصنيع المنتجات وشركات التصميم الداخلي المحلية والعالمية، إلى جانب مصممي المساحات الداخلية والمعماريين والموزعين من مختلف قطاعات التصميم.
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