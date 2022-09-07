دعم وإبراز المواهب في مجالات الفنون التقليدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز برنامج جودة الحياة، والمعهد الملكي للفنون التقليدية أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين؛ تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 التي تستهدف المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني.

وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة والمتعلقة بالأنشطة الثقافية، ونشر الوعي وإبراز المواهب في مجالات الفنون التقليدية.

وتتضمن مجالات التعاون بين الجانبين: نشر المعرفة حول مختلف الفنون التقليدية، والحرف والصناعات اليدوية ذات العلاقة التي تخدم وتعزز مشاركة المواطن والمقيم والزائر، والتعريف والترويج للحرف التقليدية ولأندية الهواة المرتبطة بالفنون التقليدية، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير وتفعيل قطاع الهوايات في مجال الفنون التقليدية وإيجاد بيئة ممكنة وحاضنة لممارسي الفنون التقليدية.

يذكر أن المعهد الملكي للفنون التقليدية يسعى إلى إبراز الهوية الوطنية السعودية من خلال إثراء الفنون التقليدية وريادتها محليا وعالميا، ويعمل على تعزيز ثقافة المملكة عبر تطوير القدرات الوطنية في مجال الفنون التقليدية ونشر التاريخ الفني ورفع الوعي بالفنون التقليدية، إضافة إلى دعم وتمكين الممارسين والمواهب المهتمة بالفنون التقليدية وتقديرهم، ودشن بوصفه أبرز مبادرات الاستراتيجية الوطنية للثقافة.