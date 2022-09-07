أكاديمية افتراضية لتعليم الموسيقى العربية والغربية

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وتستهدف الأكاديمية، المبدعين من الموسيقيين والمهنيين المتخصصين بصناعة الموسيقى في المستقبل، وبما يكفل ضمان تحقيق الموسيقى للجميع.وتعتمد الأكاديمية على التعليم الافتراضي من خلال المزج بين التعليم الذاتي، والتعليم المباشر، وذلك عبر التعلم من أفضل ممارسات نماذج التعلم الذاتي جنباً إلى جنب مع أفضل الدروس المستفادة من نماذج التعليم المباشر عن بعد؛ لتقدم الأفضل في مجال التعليم الافتراضي، حيث سيتم تضمين أفضل تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز عالميا؛ لتكون بذلك أول أكاديمية في العالم تستخدم هذه التقنية لتعليم الموسيقى عن بعد.
وستطبق برامج الأكاديمية على أربعة مراحل متتابعة، الأولى ستكون مرحلة تجريبية لقياس فعالية منهجية التعليم الافتراضي المتبعة، وستطلقها الهيئة خلال الشهر الجاري على أن تمتد لثلاثة أشهر، وسيتم خلالها تقديم 4 دورات مختلفة لـعدد 120 متدربا، ويمكن التسجيل فيها عبر الرابط المخصص.
وتأتي الأكاديمية الافتراضية لتعليم الموسيقى لتكون أول موقع عالمي يستخدم الواقع الافتراضي والواقع المعزز في تعليم الموسيقى.
أهداف الأكاديمية:
- توفير وسيلة مبتكرة وفريدة تغمرها المتعة والحماس للمشاركة وتعلم الموسيقى
- تثقيف الطلاب المحليين والدوليين في مختلف أنواع الآلات الموسيقية
- توفير أفضل الممارسات في مجاليّ الإنتاج، والصناعة الموسيقية
- إثراء العملية التعليمية في المملكة وإتاحتها للجميع
- إمكانية التوسع السريع لتلبية الطلب المحلي والعالمي
- توفير دورات أكاديمية متقدمة عند الحاجة
- تحسين النوعية والمستوى العام للموسيقيين، والمهنيين في صناعة الموسيقى بالمملكة
- وفق المعايير الدولية التي بدورها ستدعم ازدهار القطاع الموسيقي في المملكة.
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