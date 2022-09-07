محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك الرياض- الميناء الجاف، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة. شروط دخول المزاد: شروط دخول المزاد: 1– دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 2– دفع كامل القيمة بعد تسرية المزاد مباشرة. 3– دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%. 4– يجب على المشتري إخراج البضائع خلال 3 أيام. أخبار قد تهمك 5– يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك لدخول المزاد. Advertisements

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