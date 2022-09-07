دوريات المجاهدين بالمنطقة الشرقية تقبض على 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت دوريات المجاهدين في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن بحوزتهم (2) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، و(184) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، و(980) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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