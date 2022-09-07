أدير العقارية تحقق نجاحاً مميزاً في بيع أرض «درة المصيف»

محمد بن مسعود - الدمام - تابعت شركة «أدير العقارية» مسيرة التألق والتميز، بعد تحقيقها نجاحًا كبيرًا في بيع أرض «درة المصيف» أول عقارات شركة «سعودي أوجيه المحدودة» ضمن المرحلة الثانية من تسويق وبيع عقارات الشركة، حيث تم بيع المتر المربع من الأرض بقيمة 1020 ريالًا، خلال المزاد العلني الذي نظمته الشركة اليوم (الأربعاء) الموافق 7 سبتمبر 2022م، في قاعة فندق انتركونتيننتال بمدينة الطائف.

وحظي المزاد بحضور نوعي من أبرز الشخصيات العقارية في المنطقة الغربية، وعموم مناطق المملكة، نظرًا لأهمية هذه الفُرصة التي تُعتبر واحدة من أبرز أراضي شركة سعودي أوجيه المحدودة التي تقوم شركة أدير العقارية بتسويقها وبيعها في مختلف المُدن.

من جانبه، أشار سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، إلى أن النجاح الباهر الذي حققه هذا المزاد، والحضور الكبير الذي حظي به من شخصيات اقتصادية مرموقة تمثل أهم شركات العقار والتطوير العقاري في المملكة؛ يؤكد الأهمية الاستثمارية العالية لأرض «دُرة المصيف» التي تتبوأ موقعًا استراتيجيًا فريدًا في قلب حي «الحوية» العريق شمال مدينة «الطائف»، وتمتد على مساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع، ما جعلها وجهة بارزة للمستثمرين ورجال الأعمال لإطلاق مشاريع عقارية رائدة في منطقة سياحية نموذجية، تشهد تطورًا هائلاً، وطلبًا عاليًا على المنتجات العقارية السكنية والتجارية، نظرًا لتنامي عدد ساكنيها وزوارها، الذين يفدون إليها من مختلف مناطق المملكة للاستمتاع بمقوماتها الطبيعية والتاريخية والثقافية المُذهلة، أهلتها لتكون أحد أهم مناطق الجذب السياحي في المملكة، بفضل برودة مُناخها، وخُضرة جبالها، وروعة سهولها ووديانها.

ولفت «الحربي» إلى أن مدينة «الطائف» تحظى باهتمامٍ خاص من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، الذي يحرص دائمًا على تحسين البيئة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية فيها، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والسياحية ومشاريع البنية التحتية للارتقاء بنمط الحياة فيها لمواكبة متطلبات رؤية المملكة 2030.