تأهيل القدس بالرياض يعرف مستفيداته بأساسيات لغة الإشارة وفضل الصلاة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نفذ مركز التأهيل الشامل للاناث بالقدس التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجين استهدف فيها مايقارب الـ 40 مستفيدة من نزيلات الدار وموظفاتها .

تعرفت المستفيدات خلال المحاضرة الدينية الاولى ” في معية الله” على شرح معنى في معية وحفظ الله ورعاية الله للإنسان وأهم أسباب حفظ الله للعبد وفضل المحافظة على الصلاة والأذكار في حفظ العبد وفي المحاضرة الثانية عن ” لغة الإشارة” تعرفن على طرق التواصل مع الأصم

وأسباب الصمم وأبجديات الحروف الهجائية والأرقام والألوان .

يشار إلى أن المحاضرتين اقيمتا داخل المركز وتخللهما توزيع المنشورات الدينية والتوعوية وعرض الافلام الوثائقية عن أهمية عمل مترجم لغة الاشارة في المسشفيات والدوائر الحكومية.

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