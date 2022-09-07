اخبار الخليج – مدير إدارة المعلومات الجنائية يشارك في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة للإحصاء الجنائي في تونس

محمد بن مسعود - الدمام - شارك العقيد نايف الماجد مدير إدارة المعلومات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة للإحصاء الجنائي والذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجمهورية التونسية الشقيقة.

وبهذه المناسبة ، أشاد مدير إدارة المعلومات الجنائية بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين أجهزة المعلومات الجنائية الأمنية بين الدول العربية والذي يهدف إلى تعزيز التكامل العربي في مجال المعلومات الجنائية من خلال تسخير كافة الإمكانيات للنهوض بالمسئوليات لمواجهة التحديات الأمنية وتوحيد قوائم الاحصائيات والتقارير المتبادلة الدول الأعضاء.

وتم خلال الاجتماع ، الاطلاع على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بشأن زيادة التعاون بين الأجهزة الأمنية بوزارات الداخلية بالدول العربية.