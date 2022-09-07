اخبار الخليج – وكيل وزارة الداخلية يستقبل محافظ محافظة العاصمة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية ، اليوم ، معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة.

وفي مستهل اللقاء ، رحب معالي وكيل وزارة الداخلية بمعالي محافظ العاصمة ، مشيداً بجهود المحافظة في التواصل والتنسيق مع مختلف فئات المجتمع لتقديم أفضل الخدمات ودورها في وضع الخطط والبرامج المستقبلية والعمل على تعزيز استراتيجية الشراكة المجتمعية ، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلامة العامة وتجسيد مبادئ الولاء والانتماء.

وقد تم خلال اللقاء ، مناقشة البرامج والأنشطة وسبل تطوير الخدمات المقدمة بما يحفظ أمن وسلامة المواطنين والمقيمين .

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