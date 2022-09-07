اخبار الخليج – وزيرة السياحة تؤكد الحرص على الاستمرار في توفير التسهيلات الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات السياحية بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، الحرص على الاستمرار في توفير كل التسهيلات الداعمة لتنمية قطاع السياحة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وذلك بما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ويأتي ضمن الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام (2022-2026) ضمن خطّة التعافي الاقتصادي.

جاء ذلك خلال استقبال سعادتها، السيد خالد بن دغيم العجمي الرئيس الإقليمي لمجموعة ماجد الفطيم العقارية، وعدد من المسؤولين بالمجموعة، حيث أكدت الصيرفي أن مملكة البحرين حريصة على مواصلة تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الممكنة لمختلف المستثمرين في جميع القطاعات بما فيها القطاع السياحي، وذلك عبر تشجيع منشآت القطاع الخاص على التوسع والنمو، إضافة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية النوعية ذات القدرة على تقديم منتج سياحي نوعي ومبتكر يثري تنوع القطاع السياحي الوطني، مشيرة إلى الفرص التي يقدمها هذا القطاع في مجالات الضيافة والفندقة، والطعام والترفيه وغيرها.

ونوّهت الصيرفي بالحرص على الاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جميع المعنيين بالقطاع السياحي وتقديم كل الدعم والتسهيلات لهم من خلال الاستماع لمرئياتهم وتحقيق تطلعاتهم بتعزيز هذا القطاع الواعد لرفد الاقتصاد الوطني، مشيدة بدور المجموعات الاقتصادية الكبرى التي تنشط بالقطاع السياحي في المملكة، وقدرتها على الابتكار وجذب المزيد من المواطنين والمقيمين والزوار والسياح، لافتةً إلى جهود مجموعة ماجد الفطيم العقارية بتعزيز مجالات الضيافة والتجزئة والترفيه وغيرها بالمملكة، ومؤكدة الاستعداد لمواصلة تقديم كل ما يلزم من دعم وتسهيلات للمجموعة بما يزيد من قدرتها على النمو والتوسع.

من جانبه، أعرب السيد خالد بن دغيم العجمي الرئيس الإقليمي لمجموعة ماجد الفطيم العقارية عن شكره وتقديره لحكومة مملكة البحرين على الدعم والاهتمام المستمر الذي يحظى به المستثمرون والتعاون معهم في تقديم التسهيلات والحلول اللازمة، مؤكداً حرص المجموعة على توفير المزيد من المبادرات الجاذبة، وإنشاء علامات تجارية ووجهات ومساحات ملؤها الإبداع والابتكار بما يسهم في تقديم تجارب سياحية فريدة تسهم في دفع العجلة الاقتصادية بالمملكة.