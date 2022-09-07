اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع وزير الخارجية المكلف لجمهورية أوزباكستان

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع معالي السيد فلاديمير نوروف، وزير الخارجية المكلف لجمهورية أوزباكستان، اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022م، في مقر الأمانة العامة بالرياض، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.

جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات أبرزها، أهمية العمل على توسع آفاق علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون وجمهورية أوزبكستان، بما يخدم المصالح المشتركة، وضرورة تعزيز المجالات في مختلف القطاعات الحيوية، وعبر معالي الأمين العام عن أهمية تعزيز العلاقات الخليجية – الأوزباكستانية، والحرص على تطويرها واغتنام الفرص المتاحة وتنميتها، كما تم استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية.