شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أولى مباريات مشاريبوف مع النصر بعد تعافيه من الإصابة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة البرتغالي رودي جارسيا، أنباء سارة بخصوص موعد عودة جلال الدين مشاريبوف لاعب الفريق.

موعد أولى مباريات مشاريبوف مع النصر

وأوضحت تقارير صحفية أن الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، منح جلال الدين ماشاريبوف، الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات بعد الإنتهاء من برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وستكون أولى مشاركات الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، أمام نادي اتحاد جدة في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي.

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وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي اتحاد جدة ونظيره النصر، يوم الأحد الموافق الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي. ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط.