شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق رئيس اتحاد جدة على رفع عقوبة إيقاف حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، على قرار تعليق عقوبة إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

تعليق رئيس اتحاد جدة على رفع عقوبة إيقاف حمدالله

وكان نادي اتحاد جدة، قد أعلن اليوم الأربعاء، عن تعليق عقوبة إيقاف عبدالرزاق حمدالله، التي تم توقيعها من قبل لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكانت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررت إيقاف عبدالرزاق حمدالله، لمدة 4 أشهر، إلا أن إدارة اتحاد جدة تلقت موافقة من مركز التحكيم الرياضي على تعليق عقوبة إيقاف اللاعب.

وبالتالي أصبح يحق للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، المشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

وكتب أنمار الحائلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏حينما تملك مؤسسة رياضية عادلة بمختلف درجات التقاضي وفريق عمل قانوني بالنادي ومحكمين قانونيين في مركز التحكيم الرياضي السعودي كل الشكر لهم لقبولهم طلبنا بتعليق العقوبة بحق الكابتن عبدالرزاق حمدالله؛ما يؤكد توخي العدالة في إصدار القرارات بمختلف درجات التقاضي لدى منظومتنا الرياضية".