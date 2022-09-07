اخبار الرياضه السعوديه الدمام تحتضن قرعة البطولة العـربية المؤهلة لمونديال اليد

محمد بن مسعود - الدمام - اختارت الأمانة العامة للاتحاد العـربي لكرة اليد مدينة الدمام «شرق المملكة العربية السعـودية»، مكاناً لإقامة مراسم قرعة البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس «المؤهلة لبطولة العالم للأندية – سوبر جلوب 2022»، والتي ستقام في تونس خلال الفتـرة من 17-27 سبتمبر الجـاري.

وستشهـد القرعة التي ستقام يوم الخميس الموافق 08 سبتمبر في قاعة المؤتمرات الصحفية بصالة وزارة الرياضة بالدمام، بعد لقاء مضر والخليج على كأس السوبر السعودي، حضور رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد فاضل بن علي آل نمر، والأمين العام للاتحاد فاخر علي غاشي، ورئيس لجنة المسابقات في الاتحاد رضا المناعي، وعددا من منسوبي وأعضاء اللجان في الاتحاد العربي لكرة اليد والزملاء الإعلاميين.

ويشارك في البطولة 8 أندية، هي: الشارقة الإماراتي، الإفريقي التونسي، الترجي التونسي، آمال سكيكدة الجزائري، المولودية الجزائري، السالمية الكويتي، الكويت الكويتي، والزمالك المصري. وستقسم الفرق إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 4 أندية، ويتأهل منها إلى نصف النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.