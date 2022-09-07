محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تشيبيني بجمهورية موزمبيق، واستهدف كنيسة ومستشفى ومرافق إنسانية، وتسبَّب في عددٍ من الضحايا والإصابات.
وتقدمت الرابطة بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين جراء هذه الجريمة الإرهابية، التي استهدفت مرافق مدنية كانت ملاذًا لمئات الأسر والأطفال، من الفقراء والنازحين الهاربين من الجفاف والنزاعات المسلحة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في موزمبيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.