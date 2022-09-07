محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن فعاليات ومناطق جديدة في موسم الرياض الثالث. وأوضح آل الشيخ أن الموسم سينطلق تحت شعار “فوق الخيال”، مبينا أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الترفيه: فعاليات ومناطق جديدة في موسم الرياض الثالث.. والكشف عن التفاصيل قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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