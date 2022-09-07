اخبار الخليج – وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدورة 153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون

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محمد بن مسعود - الدمام - شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في اجتماع الدورة الـ 153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الذي عقد اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وبمشاركة معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون.
وقد بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك ما تم تنفيذه من قرارات مقام المجلس الأعلى والمجلس الوزاري بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتوصيات اللجان الوزارية المختصة، وتقارير الأمانة العامة بشأن القضايا والموضوعات المتعلقة بجهود تعزيز التكامل والتعاون الخليجي في مختلف المجالات.
كما بحث أصحاب السمو والمعالي الوزراء مسارات التعاون بين دول المجلس والدول والتكتلات العالمية من خلال الحوارات الاستراتيجية، وسير مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول الصديقة.
كما تدارس الوزراء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه دول المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الاقليمي.
وضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع سعادة السفير عبدالعزيز محمد العيد رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون، وسعادة السفير طلال عبدالسلام الأنصاري المدير العام لشؤون وزارة الخارجية.
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