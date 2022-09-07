في تفاعلها مع البرنامج الإعلامي الموحَّد GRID.. أجهزة حكومية تتصدر التقرير النصفي الأول لعام 2022

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أعلن مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، اليوم (الأحد)، تصدُّر مجموعة من الأجهزة الحكومية التقرير النصفي الأول لعام 2022 في تفاعلها مع البرنامج الإعلامي الموحَّد GRID؛ وذلك بنسبة مرتفعة تبدأ بـ 85% وتصل إلى نسبة 100%.

وتصّدرت 6 أجهزة حكومية في تفاعلها مع البرنامج بنسبة 100%، وهي: “وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة التجارة، ووزارة الرياضة، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”.

كما تضمّن hgjrvdvوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 92%، والهيئة العامة للموانئ بنسبة 92%، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنسبة 88%، ووزارة النقل والخدمات اللوجيستية بنسبة 88%، ووزارة البيئة والمياه والزراعة بنسبة 85%.

ويُعد البرنامج إحدى مبادرات المركز التي تهدف إلى دعم الجهات إعلاميّاً، حيث يوفّر لممثل الجهة: “طلب خدمة إعلامية، وتسجيل الأنشطة الإعلامية المستقبلية، والاستفسارات العامة، والاشتراك في مجموعات التواصل المختلفة، وتنسيق الاجتماعات مع الجهات المعنية، والوصول السريع لمركز المعرفة.

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Source akhbaar24

