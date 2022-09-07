مصادر لـ “أخبار24”: إزالة منزل الراحل طلال مداح قريباً

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أكدت مصادر مطلعة لـ “أخبار 24“، أن إزالة منزل الراحل طلال مداح باتت قريبة، مشيرة إلى أن ذوي الراحل طالبوا الجهات المختصة بالتعويض عن إزالة المنزل.

وكان منزل الراحل طلال مداح الذي يقع في حي الروابي بطريق مكة القديم، مثار جدل خلال الفترة الماضية ما بين الإبقاء عليه أو إزالته، حيث ذكرت أمانة محافظة جدة في وقت سابق أن قرار الإزالة قيد الدراسة من قبل لجنة الأحياء العشوائية.

يذكر أن انتصار ابنة الراحل طلال مداح، كشفت في وقت سابق، أن الحديث عن قرار إقامة متحف داخل منزل والدها لا يزال مبكراً، حتى تكتمل إجراءات الاستثناء من الإزالة.

يشار إلى أن إزالة الأحياء العشوائية تستهدف تطوير هذه الأحياء، وتحسين جودة الحياة، وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية.



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Source akhbaar24

