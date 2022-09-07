الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يستقبل وزيرة خارجية بوركينا فاسو

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استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد في مقر الصندوق بالرياض اليوم، معالي وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي بجمهورية بوركينا فاسو أوليفيا روامبا، بحضور مدير مكتب رئيس الجمهورية سيرج كينديبيوجو, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو فهد الدوسري، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تتعلق بالمشروعات الإنمائية التي يمولها الصندوق في جمهورية بوركينا فاسو، ومناقشة التحديات في المشروعات الجاري تنفيذها ووضع خطط لحلولٍ مستدامة.

وثمّنت أوليفيا جهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية في تقديم الدعم التنموي عبر المشروعات والبرامج الإنمائية للجمهورية، مشيرة إلى أن المشاريع والبرامج التي قدمتها المملكة من خلال الصندوق سوف تسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية للسكان بالجمهورية، حيث لها الأثر الإيجابي والملموس على حياة المستفيدين.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم على مدى السنوات الماضية لجمهورية بوركينا فاسو (15) قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل وتنفيذ (14) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا بالإضافة إلى (3) منح كريمة مقدمة من حكومة المملكة، في قطاعات حيوية مختلفة، وقد بلغ إجمالي القروض والمنح أكثر من (232) مليون دولار، للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في بوركينا فاسو، وصولًا إلى الإسهام في تحسين المستوى المعيشي للسكان.

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Source almnatiq

