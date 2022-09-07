︎
.
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الأربعاء)، بدء أعمال الإزالة لعدد من المباني غير التاريخية ذات الخطورة في جدة التاريخية؛ وذلك دون الإضرار بالمباني التاريخية في البلد.
وكانت الإمارة نوّهت الأسبوع الماضي أن برنامج تطوير جدة التاريخية يعتزم إزالة تلك المباني؛ وذلك بناءً على الدراسات المتخصصة، وحرصاً على سلامة قاصدي المنطقة، وسلامة المباني التاريخية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة إحياء جدة التاريخية ضمن البرنامج، والذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة؛ لتكون مركزاً لرواد الأعمال والزوّار والسياح.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر دون الإضرار بالمباني التاريخية.. بدء أعمال إزالة بعض المباني ذات الخطورة في جدة التاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.