دون الإضرار بالمباني التاريخية.. بدء أعمال إزالة بعض المباني ذات الخطورة في جدة التاريخية

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الأربعاء)، بدء أعمال الإزالة لعدد من المباني غير التاريخية ذات الخطورة في جدة التاريخية؛ وذلك دون الإضرار بالمباني التاريخية في البلد.

وكانت الإمارة نوّهت الأسبوع الماضي أن برنامج تطوير جدة التاريخية يعتزم إزالة تلك المباني؛ وذلك بناءً على الدراسات المتخصصة، وحرصاً على سلامة قاصدي المنطقة، وسلامة المباني التاريخية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة إحياء جدة التاريخية ضمن البرنامج، والذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة؛ لتكون مركزاً لرواد الأعمال والزوّار والسياح.

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Source akhbaar24

