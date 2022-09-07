الأرصاد تكشف المدن الأعلى تسجيلاً لدرجة الحرارة اليوم

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المناطق_الرياض

أوضح المركز الوطني للأرصاد ، المدن التي سجلت اليوم الأربعاء أعلى درجة حرارة بالمملكة.

وأكد المركز، في إنفوجراف نشره على حسابه بموقع تويتر، أن مدينة القيصومة سجلت أعلى درجة حرارة بـ46 مئوية.

وأشار المركز إلى أن 4 مدن سجلت درجة حرارة 45 مئوية وهي: (رفحاء، الدمام، منى، الأحساء)، بينما سجلت المدينة وينبع 44 مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، اليوم الأربعاء، أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الجزء الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط.

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Source almnatiq

