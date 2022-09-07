رسميا.. الشارقة الإمارتي يتعاقد مع ميراليم بيانيتش

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أتم نادي الشارقة الإماراتي إجراءات التعاقد مع ميراليم بيانيتش قادما من صفوف برشلونة. وأعلن النادي الإماراتي التعاقد رسميا مع بيانيتش في صفقة انتقال حر. ووقع بيانيتش على عقود انضمامه لصفوف الشارقة لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث. بيانيتش (32 عامًا) نال اهتمامًا من النصر مؤخرًا وفقًا لتقارير صحفية لكن مسلي آل معمر رئيس النادي نفى الأمر.

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