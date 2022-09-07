وجهة مسار تعلن أسماء الفائزين في مسابقة صورة #في_حب_مكة

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار؛ المالك والمطور لوجهة مسار، وبالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عن الصور الفائزة بالنسخة الأولى لمسابقة صورة #في _حب _مكة للتصوير الفوتوغرافي، التي تهدف إلى تعزيز البعد الجمالي والبصري لمكة المكرمة بمشاركة المصورين والمهتمين بهذا المجال، إضافة إلى دعم الحراك الإبداعي والمجتمع الفني وتوظيف إبداعاتهم المرئية للتعبير عن حب مكة. حيث تم تسليم الجوائز الخاصة بالمسابقة في احتفالية خاصة أقيمت في مقر الشركة بهذه المناسبة. هذا وشهدت مسابقة صورة #في _حب _مكة العديد من المشاركات من داخل وخارج المملكة التي وصلت لأكثر من 400 مشاركة ضمن مسارات المسابقة الثلاثة؛ وهي مسار "المعالم والأماكن التاريخية" ومسار "الحياة في مكة" والمسار الثالث "الروحانيات".

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة المكونة من الفنان عمر عبدالعزيز النهدي رئيس لجنة التصوير الضوئي بثقافة وفنون جدة، وعضوية كل من الفنان رجا سليم الذبياني والفنان علي محمد المرحبي، خبراء وأعضاء لجنة التصوير الضوئي بالجمعية، كانت قد رشحت 6 صور من مجموع المسارات الثلاثة للانتقال للمرحلة النهائية لتصويت الجمهور، حيث يتم تحديد ثلاثة فائزين بناءً على العدد الأكبر من الإعجابات عبر حساب وجهة مسار على منصة "تويتر".

وحصل الفنان سلطان العتيبي، على جائزة المرتبة الأولى ومقدارها 30 ألف ريال.

وفي المرتبة الثانية الفنان محمد الشريف، حصل على جائزة مقدارها 20 ألف ريال.

أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب الفنان حسن أحمد، الذي فاز بجائزة ومقدارها 10 آلاف ريال.

ودعمًا للمشاركين الآخرين، تم تكريمهم في الحفل وحصلوا على جائزة قيمتها خمسة آلاف ريال لكل منهم.

يشار إلى أن مسابقة صورة #في _حب _مكة تعد ثاني مبادرات وجهة مسار المجتمعية لهذا عام (2022) التي تأتي امتداداً لسعيها في دعم الحراك الإبداعي، بعد نجاح المسابقة التي أطلقتها مسار في رمضان بالتعاون مع منصة أدب لتوظيف الإبداع الشعري #في _حب _مكة من الشعراء ومتذوقي الأدب.