يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة المكونة من الفنان عمر عبدالعزيز النهدي رئيس لجنة التصوير الضوئي بثقافة وفنون جدة، وعضوية كل من الفنان رجا سليم الذبياني والفنان علي محمد المرحبي، خبراء وأعضاء لجنة التصوير الضوئي بالجمعية، كانت قد رشحت 6 صور من مجموع المسارات الثلاثة للانتقال للمرحلة النهائية لتصويت الجمهور، حيث يتم تحديد ثلاثة فائزين بناءً على العدد الأكبر من الإعجابات عبر حساب وجهة مسار على منصة "تويتر".
وحصل الفنان سلطان العتيبي، على جائزة المرتبة الأولى ومقدارها 30 ألف ريال.
وفي المرتبة الثانية الفنان محمد الشريف، حصل على جائزة مقدارها 20 ألف ريال.
أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب الفنان حسن أحمد، الذي فاز بجائزة ومقدارها 10 آلاف ريال.
ودعمًا للمشاركين الآخرين، تم تكريمهم في الحفل وحصلوا على جائزة قيمتها خمسة آلاف ريال لكل منهم.
يشار إلى أن مسابقة صورة #في _حب _مكة تعد ثاني مبادرات وجهة مسار المجتمعية لهذا عام (2022) التي تأتي امتداداً لسعيها في دعم الحراك الإبداعي، بعد نجاح المسابقة التي أطلقتها مسار في رمضان بالتعاون مع منصة أدب لتوظيف الإبداع الشعري #في _حب _مكة من الشعراء ومتذوقي الأدب.
كانت هذه تفاصيل خبر وجهة مسار تعلن أسماء الفائزين في مسابقة صورة #في_حب_مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.