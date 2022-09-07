4 جامعات سعودية ضمن الأفضل عالميا في تسجيل براءات الاختراع

وحققت جامعة الملك عبدالعزيز المركز الرابع عالميًا بتسجيل 187 براءة اختراع خلال عام واحد، كما حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المركز الـ25 عالميًا بتسجيل 91 براءة اختراع، فيما جاءت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المركز الـ58 بتسجيل 45 براءة اختراع، وجامعة الملك سعود في المرتبة الـ68 بتسجيل 40 براءة اختراع.
وتأتي نتائج الجامعات السعودية مؤكدةً التميز الذي حققته منظومة التعليم في السنوات الأخيرة، وفي ضوئها جهود وزارة التعليم لتطوير مجال البحث والابتكار، وما أعدته من خطط إستراتيجية على صعيد الأنظمة والإجراءات التشريعية والقانونية، والأنظمة المتعلقة بالسياسات المالية والتمويلية، إلى جانب حصر التحديات وتقديم المبادرات النوعية، بما يدعم ويعزّز من منظومة البحث والابتكار في الجامعات تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
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