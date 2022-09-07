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السجن 5 سنوات لشخص أدين بالتحرش الجنسي

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أصدرت المحكمة الجزائية بالخبر حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات ضد مواطن في العقد الثالث من عمره لإقدامه على بحدث يبلغ من العمر 16 عاماً.

وأنكر المتهم معرفته بالمجني عليه والاعتراف بجريمة التحرش، لتأخذ المحكمة بتسجيل مرئي كدليل رقمي لإثبات إدانة المتهم، وفق ما جاء في نظام الإثبات، لتظهر كاميرات المراقبة المدان وهو يمشي برفقة المجني عليه محاولاً التحرش به.

وقضت المحكمة بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في نظام مكافحة التحرش، فحكمت على المتهم بالسجن 5 سنوات، وإلزامه بنشر ملخص الحكم في صحيفتين محليتين على نفقته الشخصية.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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