السجن 5 سنوات لشخص أدين بالتحرش الجنسي

وأنكر المتهم معرفته بالمجني عليه والاعتراف بجريمة التحرش، لتأخذ المحكمة بتسجيل مرئي كدليل رقمي لإثبات إدانة المتهم، وفق ما جاء في نظام الإثبات، لتظهر كاميرات المراقبة المدان وهو يمشي برفقة المجني عليه محاولاً التحرش به.
وقضت المحكمة بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في نظام مكافحة التحرش، فحكمت على المتهم بالسجن 5 سنوات، وإلزامه بنشر ملخص الحكم في صحيفتين محليتين على نفقته الشخصية.
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