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بث مباشر مباراة الرياض والأخدود في دوري يلو 2022-2023، تختتم مباريات الجولة الثالثة من مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين “دوري يلو” مساء اليوم الأربعاء بمباراة الرياض والأخدود.

بث مباشر مباراة الرياض والأخدود في دوري يلو

ويحتضن استاد “الملك فهد” الدولي المبارة المرتقبة بين الرياض والأخدود في إطار مباريات الجولة الثالثة من دروي يلو للمحترفين في الموسم الحالي من المسابقة دوري يلو.

مشاهدة مباراة الرياض والأخدود في دوري يلو

ويقدم موقع “المناطق” خدمة بث مباشر مباراة الرياض والأخدود مساء اليو مفي ختام مباريات الجولة الثالثة من دروي يلو، وسط المتابعة الكبيرة من الجماهير لجميع مباريات دوري يلو في الموسم الحالي.

الرياض من أجل الفوز الأول

الرياض صاحب الأرض والجمهور، يسعى إلى تحقيق أول فوز له في دوري يلو في الموسم الحالي حيث خسر الفريق أول مباراتين ويحتل المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول الترتيب بدون نقاط.

الأخدود من أجل الصدارة

أما الأخدود، فهو يقدم مستوى قوي للغاية في المسابقة الجالية من البطولة وحقق الفوز في أول جولتين وحصد ست نقاط احتل بها المركز الثالث وفي حالة تحقيق الفوز اليوم سيتصدر جدول ترتيب المسابقة.

موعد مباراة الرياض والأخدود والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة مباراة الرياض والأخدود في ختام مباريات الجولة الثالثة من دوري يلو مساء اليوم الاربعاء في تمام الساعة الـ8:35 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدة المباراة عبر مجموعة قنوات الرياضية السعودية الناقل الحصري لجميع مباريات دوري يلو في الموسم الحالي.

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Source almnatiq

