ضمن مبادرة الأمن الغذائي.. الصندوق الزراعي يوقع عقوداً بـ750 مليون ريال لتمويل استيراد منتجات زراعية

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وقّع صندوق التنمية الزراعية عقوداً تمويلية مع عدد من الشركات بقيمة إجمالية تجاوزت 750 مليون ريال للمساهمة في تمويل استيراد عدد من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي.

وأوضح الصندوق، أن المنتجات المستهدفة، هي الذرة الصفراء وفول الصويا والشعير، وشملت العقود التمويلية شركات عصر بذور الصويا ومشتقاتها، والشركة الوطنية للأعلاف (فيدكو)، ومصنع الشركة العربية للخدمات المتكاملة (إيمكو)، والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، وشركة مصنع مرام لصناعة الأعلاف.

ووقع الصندوق عقدًا تمويلياً مع الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية، في محافظة تثليث بقيمة 100 مليون لتمويل المسلخ الآلي التابع للجمعية، بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف طير بالساعة.

يذكر أن توقيع هذه العقود يأتي ضمن برامج ومبادرات صندوق التنمية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، إضافة إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.



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Source akhbaar24

