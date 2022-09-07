شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يعلن رفع الإيقاف عن حمدالله وتعليق قوي من رئيس النادي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن مجلس إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، عن رفع عقوبة المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وتمكنه من المشاركة مع الفريق.

وكانت لجنة الاحتراف أوقفت المهاجم المغربي حمدالله لمدة 4 أشهر، بسبب ما يعرف بقضية التسجيلات، مع النصر فريقه السابق.



الاتحاد يعلن مشاركة حمدالله في المباريات بعد رفع إيقافه

وأصدر اتحاد جدة بيانا، أكد فيه تلقيه موافقة مركز التحكيم الرياضي على تعليق عقوبة حمد الله، وإمكانية تواجده في المباريات بداية من المباراة المقبلة.

وقال البيان: "تلقى النادي اليوم خطابا من مركز التحكيم الرياضي، يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بحق لاعب الفريق عبد الرزاق حمد الله، وبذلك يحق للاعب المشاركة مع فريقه، بدءا من المباراة المقبلة".

وكتب فهد بن رباع محامي اللاعب، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "ولله الحمد، تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف بحق موكلنا اللاعب حمد الله إلى حين الانتهاء من الفصل في المنازعة وبالتالي يستطيع المشاركة مع نادي الاتحاد ابتداء من المباراة المقبلة".



أول تعليق من الحائلي بعد رفع عقوبة حمدالله



من ناحية أخرى عبر أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة، عن سعادته بعدما قرر محلس التحكيم الرياضي تعليق عقوبة مهاجم الفريق.

وكتب الحائلي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "حينما تملك مؤسسة رياضية عادلة بمختلف درجات التقاضي وفريق عمل قانوني بالنادي ومحكمين قانونيين في مركز التحكيم الرياضي السعودي كل الشكر لهم لقبولهم طلبنا بتعليق العقوبة بحق الكابتن عبدالرزاق حمدالله."

وأتم: "وهذا ما يؤكد توخي العدالة في إصدار القرارات بمختلف درجات التقاضي لدى منظومتنا الرياضية."