حالة الطقس في الرياض خلال شهر سبتمبر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضح الدكتور عبدالله المسند “أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً” أن متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يتراوح بين 38-42 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 36م، أو تتجاوز 43م.
وتابع أن متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) يتراوح بين 24 -29م، ونادراً ما تنخفض عن 22م أو تتجاوز 31م .. هذا والله أعلم.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أنه لازالت الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الجزء الأوسط.
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