محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة لتأهيل وتدريب أبناء وبنات المنطقة وتعزيز خطط التنمية وتطوير المخرجات، لتواكب تطلعات سوق العمل.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالتدريب التقني والمهني بالمنطقة وتوسيع دائرة مشاريعها وخدماتها في مواقع أخرى بالمنطقة، إضافة إلى استعراض البرامج التقنية التي تقدمها المؤسسة للمستفيدين والمستفيدات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع والبدء في مشاريع جديدة.
وفي الختام تسلم سموه تقريرًا سنويًا عن إنجازات وبرامج المؤسسة وتقرير انجازات وبرامج المؤسسة في منطقة حائل وعرض عن بدء التدريب والتحول للفصول الثلاثة، وكذلك مشروع المنشأة التدريبية بمحافظة الغزالة البالغ تكلفته 30 مليون ريال.
Advertisements
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر سمو أمير حائل يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.