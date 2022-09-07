سمو أمير حائل يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة لتأهيل وتدريب أبناء وبنات المنطقة وتعزيز خطط التنمية وتطوير المخرجات، لتواكب تطلعات سوق العمل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالتدريب التقني والمهني بالمنطقة وتوسيع دائرة مشاريعها وخدماتها في مواقع أخرى بالمنطقة، إضافة إلى استعراض البرامج التقنية التي تقدمها المؤسسة للمستفيدين والمستفيدات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع والبدء في مشاريع جديدة.

وفي الختام تسلم سموه تقريرًا سنويًا عن إنجازات وبرامج المؤسسة وتقرير انجازات وبرامج المؤسسة في منطقة حائل وعرض عن بدء التدريب والتحول للفصول الثلاثة، وكذلك مشروع المنشأة التدريبية بمحافظة الغزالة البالغ تكلفته 30 مليون ريال.

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