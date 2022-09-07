جدة تشهد انطلاق فعاليات معرض «ريستاتكس العقاري» بنسخته الجديدة للعام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق في محافظة جدة خلال الفترة 10 – 13 أكتوبر القادم فعاليات معرض «ريستاتكس جدة العقاري» بنسخته الجديدة للعام 2022، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

ويُقام المعرض على كامل مساحة مركز جدة للمنتديات والفعاليات، بمشاركة واسعة من كبريات شركات التطوير العقاري والإسكاني والتمويلي ومختلف الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتمويل في القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة رامتان، الشركة المُنظمة لمعارض ريستاتكس العقارية، محمد الفراج أن عودة انطلاق المعرض بمشاركة مختلف قطاعات الأعمال المعنية بشؤون الإسكان والعقار وجهات التمويل وشركة روشن -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تؤكد السمعة الطيبة والمكانة الرفيعة التي تتمتع بها معارض «ريستاتكس» في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، مبينًا أن القطاع العقاري والتمويلي في المنطقة الغربية يسير بخطوات واثقة ورؤية واضحة، مفيدًا أن جميع المشاركين بالمعرض سيوفرون حلولًا وعروضًا ضخمة سكنية وعقارية وتمويلية وفرصا استثمارية.

وبين أن معرض ريستاتكس جدة العقاري يُعد امتداداً لسلسلة نجاحات المعرض منذ 29 عاماً في الرياض ونسختيه في كل من جدة والمنطقة الشرقية، وسيشهد معرض ريستاتكس جدة في نسخته الحالية إطلاق هوية بصرية جديدة تعكس التطور المستمر الذي يشهده المعرض والفكر المُتجدد الذي يُعد نهجًا يسير عليه لمواصلة النمو والابتكار لخدمة المجتمع العقاري من مطورين وممولين ومسوقين وجهات حكومية ومستفيدين من أبناء هذا الوطن الباحثين عن فرص تملك الوحدات السكنية، حيث يوفر حلولاً إسكانية وتمويلية فريدة تلائم مختلف شرائح المُجتمع.

ويعد معرض ريستاتكس المنصة الأبرز لعقد الشراكات والصفقات وإطلاق الإستراتيجيات، وسيتضمن مجموعة من الفعاليات المُصاحبة يجري التحضير لها حاليًا لتعزيز مخرجات هذا الحدث العقاري.