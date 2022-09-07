محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في تويتر عن طرق التصرف السليم حال حدوث اشتعال في زيت الطهي . مؤكده هلى اهمية خطوات يجب اتباعها اثناء اشتعال زيت الطهي وهي ، عدم لمس الوعاء المشتعل – إغلاق مصدر الغاز – عدم استخدام الماء أبدا – تغطية الوعاء بغطاء معدني لحجب الهواء او قطعة قماش مبللة – الاتصال بالدفاع المدني في حال عدم انطفاء النار . Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يوضح خمس طرق للتصرف السليم في حال حدوث اشتعال زيت الطهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.