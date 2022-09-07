اخبار الخليج – تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة.. تنظيم مؤتمر البحرين الأول للأورام والرعاية التلطيفية في نوفمبر 2022

أكّد سعادة الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، الحرص على مواصلة تطوير قطاع الرعاية الصحية في مملكة البحرين، والذي يعدّ ركيزة أساسية في أجندتها الوطنية وساهمت في تحقيق ريادتها العالمية عبر مؤشرات عدة، وذلك من خلال تطبيقها أفضل المعايير والممارسات في تقديم الخدمات الصحية الشاملة بمختلف مؤسسات ومرافق القطاع الصحي بفضل الدعم والرعاية التي يحظى بها القطاع من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك خلال توقيع سعادة الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، والدكتور أمين عبدالله المدير العام لشركة أديوكيشن بلاس، اتفاقية تنظيم مؤتمر البحرين الأول للأورام والرعاية التلطيفية، والذي سيقام تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، بيومي 5 و 6 نوفمبر القادم 2022 في مملكة البحرين.

وأوضح الدكتور أحمد محمد الأنصاري أن مؤتمر البحرين الأول للأورام والرعاية التلطيفية سيسهم في مواصلة ترسيخ مكانة مملكة البحرين الريادية بتنظيم المؤتمرات الطبية والصحية، إلى جانب تحقيقه أهداف عديدة أخرى نظراً لمشاركة أفضل الخبراء من دول العالم في تقديم جميع ما يتعلق بالأورام والرعاية التلطيفية، والتي سجلت مملكة البحرين فيه إنجازات عديدة بفضل مواكبتها لأفضل المعايير العالمية وتقديمها أجود الخدمات للمرضى، مشيداً بالجهود البارزة التي يبذلها معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة في دعم المبادرات الكفيلة بتقديم الرعاية المتميزة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين.

من جانبه، أعرب الدكتور أمين عبدالله المدير العام لشركة «أديوكيشن بلاس»، عن شكره وتقديره إلى معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة لرعاية المؤتمر، والتي ستسهم في تحقيق العديد من الأهداف التي تم وضعها لتنظيم مؤتمر ذو مستوى متقدّم يخدم المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وأوضح بأن شركة «أديوكيشن بلاس» فخورة بالتعاون مع المستشفيات الحكومية في تنظيم هذا المؤتمر الهام الذي سيسلط الضوء على منجزات وإنجازات مملكة البحرين في تعزيز القطاع الطبي بشكل عام وأبرز المبادرات التي يتم تطبيقها ضمن ملف الأورام والرعاية التلطيفية بشكل خاص، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة بالمجتمع.