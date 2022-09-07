اخبار الخليج – لجنة تكافؤ الفرص بمركز الاتصال الوطني تعقد اجتماعها الدوري

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت السيدة مرام محمود البردولي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي رئيس لجنة تكافؤ الفرص بمركز الاتصال الوطني، الحرص على الاستمرار في تسخير كافة الإمكانيات لتبنّي مختلف البرامج والمبادرات التي تدعم تقدّم ونهضة المرأة البحرينية العاملة بقطاع الإعلام والاتصال.

جاء ذلك لدى ترؤسها الاجتماع الدوري للجنة تكافؤ الفرص بمركز الاتصال الوطني، وذلك للتباحث في آليات تعزيز تقدّم المرأة وإدماج احتياجاتها ضمن استراتيجيات المركز بما يسهم في رفع واستدامة مساهمتها بعملية التنمية باعتبارها شريكاً أساسياً فيه.

وخلال الاجتماع، تم بحث مشاركة مركز الاتصال الوطني بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، حيث نوّهت البردولي بأن هذه الجائزة تعكس الدعم الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لمكانة المرأة البحرينية، وتجسد الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم حفظها الله، من أجل دعم المرأة في شتى المجالات.

كما استعرض الاجتماع مستجدات خطة عمل اللجنة والمبادرات والبرامج التي تضطلع بتنفيذها خلال العام الجاري، والتي تهدف إلى مواصلة بناء قدرات موظفات مركز الاتصال الوطني في مجال التدريب والترقي الوظيفي، إلى جانب توفير المرافق والخدمات التي تلبي احتياجاتهن، وشدّدت البردولي على أهمية الاستمرار في ابتكار السياسات التحفيزية لبرامج التوازن بين الجنسين وتوفير بيئة عمل داعمة تحقيقاً للأهداف المنشودة.