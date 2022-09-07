تعرف على خدمة إسقاط المركبة إلكترونياً عبر منصة أبشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض قدم المرور السعودي خدمة تمكن الأفراد من إسقاط المركبة إلكترونياً عبر منصة أبشر دون التزامات مالية وذلك خلال المدة التصحيحية التي تنتهي في 1 مارس 2023 م. وأوضح المرور عبر حسابها على “تويتر” مميزات هذه الخدمة، وهي: تنفيذ الخدمة إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية.

إسقاط المركبة من سجلاتك فوراً.

لا يوجد التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية.

تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة. كما أشار إلي أن الوصول إلي الخدمة يتم من خلال: الدخول لخدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة في منصة أبشر.

استعراض المراكز المعتمدة.

التوجه للمركز وتسليم المركبات واللوحات.

إعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على جوالك.

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