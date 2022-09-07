عبدالرزاق حمدالله.. بين الفرح والغضب تباينت ردود الفعل على تعليق العقوبة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مسئولي نادي الاتحاد لكرة القدم ، أن إدارة النادي تلقت اليوم خطابًا من لجنة التحكيم الرياضي يفيد بتعليق عقوبة الإيقاف على النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد، ويحق له المشاركة خلال مباريات دوري روشن السعودي بدءًا من الجولة المقبلة.
رفع الإيقاف عن عبدالزراق حمدالله
وعقب إعلان الاتحاد عن تعليق عقوبة عبدالرزاق حمدالله، تصدر اسم الاعب تويتر، وتباينت ردود الفعل بين الفرح والغضب بسبب تعليق عقوبة عبدالرزاق حمدالله وعودته للمشاركة مرة أخرى في مباريات الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي.
فرحة جماهير الاتحاد برفع الإيقاف
غرد الصحفي دباس الدوسري، أن الأمر ولع الآن، القضية ساخنة ومازالت فصولها طويلة وتعطي مزيد من الدورس في نواحيها القانونية.
وغرد عادل باكير صحفي سعودي، عودة عبدالرزاق حمدالله هو انتصار للمصداقية وانتصار للمبادئ والقيم من كان يندد بأن حمدالله لن يشارك نرد عليه بهالصور.
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غضب جماهير النصر
وسادت حالة من الغضب بين جماهير النصر والتي عبرت عنها عبر الوسم “عبدالرزاق حمدالله” لرفضها القرار وجاءت ردود أفعال الجماهير على النحو التالي:
غرد ناصر خالد، أنه واجب على كل نصراوي أن يطالب بحل اتحاد المسجل ولجانه ومركز التحكيم أو التصعيد للفيفا تحملنا بما فيه الكفاية لكن مركز التحكيم مصممين على ظلم النصر.
وغرد آخر: يرفع الإيقاف عنه قدام النصر، وأنا متأكد انه امام الهلال راح يوقف.
وقال أبو بكر خالد، إن ما يحصل في لجانك فضيحة و نحن مشجعين عاديين جداً ولسنا قانونيين و نكتشف اخطاء بدائية من رجال قانون هذي فضيحة جديدة تُضاف الى مهازل اتحادك السابقة
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