عبدالرزاق حمدالله.. بين الفرح والغضب تباينت ردود الفعل على تعليق العقوبة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مسئولي نادي الاتحاد لكرة القدم ، أن إدارة النادي تلقت اليوم خطابًا من لجنة التحكيم الرياضي يفيد بتعليق عقوبة الإيقاف على النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد، ويحق له المشاركة خلال مباريات دوري روشن السعودي بدءًا من الجولة المقبلة.

رفع الإيقاف عن عبدالزراق حمدالله

وعقب إعلان الاتحاد عن تعليق عقوبة عبدالرزاق حمدالله، تصدر اسم الاعب تويتر، وتباينت ردود الفعل بين الفرح والغضب بسبب تعليق عقوبة عبدالرزاق حمدالله وعودته للمشاركة مرة أخرى في مباريات الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي.

فرحة جماهير الاتحاد برفع الإيقاف

غرد الصحفي دباس الدوسري، أن الأمر ولع الآن، القضية ساخنة ومازالت فصولها طويلة وتعطي مزيد من الدورس في نواحيها القانونية.

وغرد عادل باكير صحفي سعودي، عودة عبدالرزاق حمدالله هو انتصار للمصداقية وانتصار للمبادئ والقيم من كان يندد بأن حمدالله لن يشارك نرد عليه بهالصور.

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غضب جماهير النصر

وسادت حالة من الغضب بين جماهير النصر والتي عبرت عنها عبر الوسم “عبدالرزاق حمدالله” لرفضها القرار وجاءت ردود أفعال الجماهير على النحو التالي: