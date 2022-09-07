سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، اليوم، بسعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك على هامش أعمال اجتماع الدورة الـ 153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تعزيز العمل الخليجي المشترك تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة الموضوعات المطروحة في الاجتماعات الوزارية التي تستضيفها الرياض اليوم.
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